Гётце рассказал, почему он не смог закрепиться в «Баварии»

Полузащитник ПСВ Марио Гётце назвал причины, по которым не смог заиграть в «Баварии».

«Думаю, мне нужно было больше времени. Мы видим это с Робертом Левандовски. Он в Мюнхене с 2014 года, и последние два года были даже лучше, чем первые. Я не дал себе этого времени, клуб мне его тоже не дал, это важный фактор.

Я просто счастлив быть там, где я есть. Возможно, если бы я перешел в «Ливерпуль», у меня было бы больше титулов, чего хотел Юрген Клопп», — цитирует Гётце L'Equipe.

Напомним, 30-летний полузащитник перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2013 году. В 2016 году футболист покинул команду из Мюнхена и вернулся в команду «шмелей».

Сезон-2021/22 Гётце провёл в голландском ПСВ, за который провёл 52 матча, поразил ворота соперников 12 раз и отметился 11 голевыми передачами.