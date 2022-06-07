Левандовски намерен бойкотировать предсезонные сборы «Баварии»

Польский форвард Роберт Левандовски готов идти на радикальные меры, чтобы «Бавария» продала его в «Барселону».

По данным Sport1, польский нападающий намерен не явиться на предсезонные сборы «Баварии» в качестве бойкота команде. Эта мера может оказать давление на руководство клуба и может заставить «Баварию» продать нападающего.

Ранее Левандовки заявлял, что его история в «Баварии» подошла к концу, и он больше не хочет выступать за команду. Ранее футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что между Левандовски и «Барселоной» достигнуты соглашения о личном контракте. Осталось дождаться одобрения трансфера со стороны «Баварии».

Стоит отметить, Левандовски признался, что сможет больше говорить о своём будущем после завершения июньских матчей в Лиге наций.