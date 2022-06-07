Левандовски: «Я не рассматривал предложений, кроме «Барсы»

Польский форвард Роберт Левандовски признался, что намерен покинуть «Баварию» в летнее транферное окно.

В интервью польскому изданию Onet Sport Левандовски заявил, что его история в «Баварии» окончена. По его словам, он хочет сменить клуб, чтобы найти новые эмоции.

Этому же изданию он заявил: «Я не рассматривал никаких других предложений, кроме «Барсы».

Однако в немецком клубе настаивают на том, что у Левандовски действует контракт до лета 2023 года, и боссы клуба надеются, что поляк выполнит обязательства перед ними. Ранее футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Левандовски достиг личной договорённости с «Барселоной» и ждёт одобрение перехода со стороны команды из Мюнхена.