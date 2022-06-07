Экс-наставник «Арминии» возглавил «Шальке»

Бывший рулевой «Арминии» Франк Крамер стал новым главным тренером «Шальке».

Официальный сайт немецкого клуба сообщил о том, что Крамер заключил контракт с клубом до конца сезона 2023/24. Специалист должен будет сохранить команду в Бундеслиге, в которую «Шальке» вышел благодаря первому месту во второй немецкой лиге по итогам минувшего сезона, набрав 65 очков в 34 матчах.

Ранее Франк Крамер работал в «Арминии» с марта 2021 года по апрель 2022 года. После серии из шести поражений подряд специалист был отправлен в отставку. В «Шальке» он заменил Михаэля Бюскенса, который занимал должность исполняющего обязанности главного тренера клуба.