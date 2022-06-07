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Левандовски: «Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что он может попасть в мою ситуацию?»

07 Июня 2022 • 14:56 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски предостерёг потенциальных новичков клуба от переезда на «Альянц Арену». Поляк считает, что руководство не питает уважения и преданности по отношению к футболистам.

«Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться ситуация, похожая на мою? Где же тогда преданность и уважение?», – цитирует Левандовски издание Sport Onet.

Напомним, что Левандовски может летом перебраться в каталонскую «Барселону». «Бавария» не хочет отпускать игрока, но рассматривает ему на замену нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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