Левандовски: «Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что он может попасть в мою ситуацию?»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски предостерёг потенциальных новичков клуба от переезда на «Альянц Арену». Поляк считает, что руководство не питает уважения и преданности по отношению к футболистам.

«Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться ситуация, похожая на мою? Где же тогда преданность и уважение?», – цитирует Левандовски издание Sport Onet.

Напомним, что Левандовски может летом перебраться в каталонскую «Барселону». «Бавария» не хочет отпускать игрока, но рассматривает ему на замену нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.