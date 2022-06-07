Нагельсманн хочет подписать «нового Гётце»

16-летний полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф заинтересовал руководство «Баварии», сообщает Goal.com.

Бишоф дебютировал за основную команду «Хоффенхайма» в сезоне-2021/22. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, который сыграл за эту команду. Но стоит отметить, что за основной состав Бишоф сыграл лишь одну игру.

В Бундеслиге U-19 он принял участие в 16 матчах, в которых поразил ворота соперников восемь раз и отдал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 750 тысяч евро.

Стоит отметить, что боссы «Баварии» видят в игроке «нового Гётце» из-за сходства в стиле игры и небольшого роста.