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Нагельсманн хочет подписать «нового Гётце»

07 Июня 2022 • 14:47 Комментировать

16-летний полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф заинтересовал руководство «Баварии», сообщает Goal.com.

Бишоф дебютировал за основную команду «Хоффенхайма» в сезоне-2021/22. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, который сыграл за эту команду. Но стоит отметить, что за основной состав Бишоф сыграл лишь одну игру.

В Бундеслиге U-19 он принял участие в 16 матчах, в которых поразил ворота соперников восемь раз и отдал семь результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 750 тысяч евро.

Стоит отметить, что боссы «Баварии» видят в игроке «нового Гётце» из-за сходства в стиле игры и небольшого роста.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хоффенхайм Бундеслига Марио Гётце Юлиан Нагельсманн
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