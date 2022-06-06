Левандовски: «Я уже говорю по-испански, у меня есть дом в Испании»

Роберт Левандовски мыслями уже в «Барселоне» – и только «Бавария» мешает его планам.

33-летний нападающий отчаянно продвигает свой трансфер в каталонский клуб. «Бавария» пока не идёт на уступки и не соглашается отпускать свою звезду, несмотря на все просьбы, при этом сам Левандовски уже твёрдо решил, где продолжит карьеру. Контракт с «сине-гранатовыми» согласован.

«Я даже не рассматривал никаких других вариантов, кроме предложения «Барселоны», – признался Левандовски в интервью Onet Sport. – Я уже начал говорить по-испански, у меня есть дом в Испании. Очевидно, что я хочу уйти из «Баварии», – рассказал поляк.