Левандовски: «Во мне умерли чувства к «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжает протаптывать путь в Барселону откровенными заявлениями о желании уйти.

«Я просто хочу покинуть «Баварию». Преданность и уважение важнее рабочих вопросов, – заявил поляк, указывая на бессмысленность намерений «Баварии» оставить его в составе против его воли. – Лучший способ в сложившейся ситуации – совместными усилиями найти решение.

Во мне что-то умерло. Я хочу уйти из «Баварии», чтобы вернуть в свою жизнь угасшие эмоции», – заявил Левандовски в интервью Onet Sport.

Напомним, что контракт 33-летнего форварда с мюнхенским грандом истекает через год, однако сам игрок надеется в ближайшее время перейти в «Барселону», с которой уже согласовал контракт.