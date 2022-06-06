«Бавария» отказалась от звезды Серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не входит в сферу трансферных интересов «Баварии».

О возможном переходе 23-летнего форварда в «Баварию» на днях сообщили итальянские СМИ. В Германии эти сведения опровергли: по данным Sky Sport News, мюнхенцы не рассматривают возможность приобретения Осимхена. В клубе занимаются поиском замены Роберту Левандовски, но не собираются тратить на покупку 100 млн евро – именно столько требует за свою звезду «Наполи».

В сезоне 2021/22 Виктор Осимхен стал автором 18 забитых мячей, проведя 32 игры за «Наполи» во всех турнирах. Нигериец был признан лучшим молодым футболистом Серии А.