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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» отказалась от звезды Серии А

06 Июня 2022 • 21:30 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не входит в сферу трансферных интересов «Баварии».

О возможном переходе 23-летнего форварда в «Баварию» на днях сообщили итальянские СМИ. В Германии эти сведения опровергли: по данным Sky Sport News, мюнхенцы не рассматривают возможность приобретения Осимхена. В клубе занимаются поиском замены Роберту Левандовски, но не собираются тратить на покупку 100 млн евро – именно столько требует за свою звезду «Наполи».

В сезоне 2021/22 Виктор Осимхен стал автором 18 забитых мячей, проведя 32 игры за «Наполи» во всех турнирах. Нигериец был признан лучшим молодым футболистом Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен
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