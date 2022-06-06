Стало известно, кто возглавит «Шальке»

Бывший наставник «Арминии» Франк Крамер может стать новым главным тренером «Шальке».

По информации Kicker, стороны уладили все детали трудового соглашения. Источник сообщает, что официальное объявление о подписании контракта должно состояться 7 июня.

Немецкий специалист был уволен с поста рулевого «Арминии» в апреле этого года, в которой проработал чуть больше года.

«Шальке» выиграл вторую Бундеслигу и поднялся в элитный дивизион, набрав 65 очков в 34 встречах. Вторым клубом, кто смог пробиться в высшую лигу стал Вердер, который отстал от «Шальке» всего на два очка. Третье место осталось за Гамбургом.