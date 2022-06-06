Президент «Баварии» Хайнер – о Левандовски: «В следующем сезоне он будет играть за нас»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что нападающий Роберт Левандовски в следующем сезоне продолжит защищать цвета немецкого клуба. По словам президента, клуб не отпустить поляка в каталонскую «Барселону».

«Контракт есть контракт. В следующем году он может уйти бесплатно куда угодно, но сейчас мы готовы ему платить до конца соглашения. Я был удивлён тем, как говорил Роберт, на его месте я бы не стал так поступать. Но я по этому поводу не беспокоюсь, он большой профессионал. Я уверен, что в следующем сезоне он будет ирать за нас», – цитирует Хайнера Bild.