Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «Баварии» Хайнер – о Левандовски: «В следующем сезоне он будет играть за нас»

06 Июня 2022 • 13:50 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что нападающий Роберт Левандовски в следующем сезоне продолжит защищать цвета немецкого клуба. По словам президента, клуб не отпустить поляка в каталонскую «Барселону».

«Контракт есть контракт. В следующем году он может уйти бесплатно куда угодно, но сейчас мы готовы ему платить до конца соглашения. Я был удивлён тем, как говорил Роберт, на его месте я бы не стал так поступать. Но я по этому поводу не беспокоюсь, он большой профессионал. Я уверен, что в следующем сезоне он будет ирать за нас», – цитирует Хайнера Bild.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Герберт Хайнер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
13:50 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» Хайнер – о Левандовски: «В следующем сезоне он будет играть за нас»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Мане готов согласовать с «Баварией» условия личного контракта
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделает новое предложение по трансферу Мане
08:46 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» хочет продлить контракт с лучшим игроком Лиги Европы
07:54 · Германия. Бундеслига
Фарке: «Боруссии» нужны хорошие трансферы летом
02:24 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Баварии» может перебраться в английский топ-клуб свободным агентом 1
01:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отклонил первое предложение «Баварии» по Мане
00:40 · Германия. Бундеслига
Гнабри: «Мне нравится Мадрид»
05 Июня
21:52 · Германия. Бундеслига
Стала известна зарплата Левандовски в «Барселоне» 2
19:31 · Германия. Бундеслига
«Реал» отказался от звезды «Баварии» 2
19:03 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии»: «Левандовски должен проявлять благодарность»
14:31 · Германия. Бундеслига
Нкунку ответил на вопрос о возвращении в «ПСЖ»
12:31 · Германия. Бундеслига
Никаких Месси и Роналду: Эрнандес назвал обладателя «Золотого мяча» 1
12:03 · Германия. Бундеслига
Левандовски объявил бойкот «Баварии» 2
11:13 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Арсенала»: Левандовски быстро адаптируется в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем