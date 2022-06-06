«Айнтрахт» хочет продлить контракт с лучшим игроком Лиги Европы

Руководители «Айнтрахта» собираются продлить соглашение с сербским полузащитником Филипом Костичем, который был назван лучшим игроком Лиги Европы.

По информации Bild, представители франкфуртской команды уже начали переговоры с 29-летним сербским футболистом по поводу нового соглашения. Стоит отметить, что в услугах Костича заинтересованы многие топ-клубы Европы. Лондонский «Тоттенхэм» уже предлагал полузащитнику контракт, но «шпоры» получили отказ.

В прошедшем сезоне Филип Костич провёл в немецком чемпионате 31 встречу. Полузащитник забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.