Фарке: «Боруссии» нужны хорошие трансферы летом

Новоиспечённый наставник гладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке рассказал журналистам о том, что нужно сделать команде этим летом.

Фарке сказал Kicker, что в прошлом сезоне команда пропустила слишком много голов, так что над оборонительным аспектом нужно будет хорошенько поработать. Тренер отметил, что «Боруссии» нужно попытаться этим летом усилить состав.

«Нам нужны хорошие трансферы этим летом», - добавил Фарке.

Напомним, что до менхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке работал в «Краснодаре», но немецкий специалист уехал из России из-за ситуации на Украине.