Гнабри: «Мне нравится Мадрид»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри, возможно, намекнул на желание поиграть в мадридском «Реале».

Недавно стало известно, что 26-летний немец отказался продлевать истекающее через год соглашение с «Баварией». Среди основных претендентов на Гнабри назывался «Реал», что, впрочем, позднее было опровергнуто. Однако сам Гнабри лестно высказался о Мадриде.

«Мне нравится Мадрид. Среди достопримечательностей города я хотел бы посетить «Бернабеу», чтобы присмотреться к нему поближе. К сожалению, у меня ещё не было возможности сыграть на этом стадионе», – рассказал в интервью GQ футболист мюнхенской «Баварии».