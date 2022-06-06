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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри: «Мне нравится Мадрид»

06 Июня 2022 • 00:40 Комментировать

Вингер «Баварии» Серж Гнабри, возможно, намекнул на желание поиграть в мадридском «Реале».

Недавно стало известно, что 26-летний немец отказался продлевать истекающее через год соглашение с «Баварией». Среди основных претендентов на Гнабри назывался «Реал», что, впрочем, позднее было опровергнуто. Однако сам Гнабри лестно высказался о Мадриде.

«Мне нравится Мадрид. Среди достопримечательностей города я хотел бы посетить «Бернабеу», чтобы присмотреться к нему поближе. К сожалению, у меня ещё не было возможности сыграть на этом стадионе», – рассказал в интервью GQ футболист мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Серж Гнабри
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