Стала известна зарплата Левандовски в «Барселоне»

Испанские СМИ выяснили, сколько будет зарабатывать Роберт Левандовски, если осуществится его переход в «Барселону».

33-летний форвард «Баварии» твёрдо намерен переехать в Каталонию этим летом, пытаясь всеми путями убедить мюнхенский клуб решиться на продажу как можно скорее. Поляк уже согласовал личные условия с «сине-гранатовыми». По данным журналиста Хави Мигеля, зарплата Левандовски в «Барселоне» составит 9 млн евро в год, что близко к новому потолку зарплат, установленному в клубе (10 млн).

Действующий договор Роберта Левандовски с «Баварией» истекает летом следующего года. «Барселона» готова заплатить за трансфер порядка 32 млн евро.