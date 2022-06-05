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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» отказался от звезды «Баварии»

05 Июня 2022 • 19:31 Комментировать (2)

Атакующий полузащитник Серж Гнабри, у которого истекает трудовое соглашение с мюнхенской «Баварией», не востребован в мадридском «Реале». Об этом стало известно журналистам газеты Marca.

В «королевском клубе» считают, что правый фланг атаки отлично укомплектован. Главный тренер команды Карло Анчелотти намерен сделать ставку на Марко Асенсио и Родриго. В связи с наличием этих игроков мадридцы решили не тратиться на покупку звездного немецкого вингера.

В прошлом сезоне Гнабри отметился 17 забитыми мячами и семью голевыми передачами в 45 встречах. Его стоимость составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Серж Гнабри
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