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Президент «Баварии»: «Левандовски должен проявлять благодарность»

05 Июня 2022 • 19:03 Комментировать

Президент «Баварии» Герберт Хайнер осудил Роберта Левандовски за его поведение в общении со СМИ.

«Меня удивила та форма, которую выбрал для публичных заявлений Роберт. Думаю, он всё же понимает, что для него сделала «Бавария». Считаю, что Левандовски должен проявлять благодарность за это», – заявил Хайнер в интервью Bayern&Germany.

Что касается дальнейшего развития ситуации, связанной с возможным уходом Левандовски, то Хайнер уверен в том, что нападающий останется в команде и будет играть в следующем сезоне за мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Герберт Хайнер
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