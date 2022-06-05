Нкунку ответил на вопрос о возвращении в «ПСЖ»

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку отреагировал на интерес к нему со стороны европейских грандов.

«Не секрет, что есть клубы, которые заинтересованы во мне. Да, это лестно. Мне также лестно иметь такой клуб, как «Лейпциг», который делает все, чтобы удержать меня.

Если «ПСЖ» захочет вернуть меня? Мне просто нужно подумать об этом», — цитирует футболиста Telefoot.

По итогам сезона-2021/22 французский нападающий был признан лучшим игроком Бундеслиги. Он сыграл 51 матч за «быков» во всех турнирах, в котором отметился 35 голами и отдал 20 результативных передач.

Известно, что игроком интересуются «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль». 24-летний Нкунку перешёл в «РБ Лейпциг» из команды парижан в 2019 году. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2024 года.