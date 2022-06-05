Левандовски объявил бойкот «Баварии»

Польский голеадор Роберт Левандовски на собирается оставаться в мюнхенской «Баварии». Футболист намерен продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

Согласно данным Sport1.de, 33-летний бомбардир настроен очень решительно и исключает возвращение в немецкий гранд. Роберт планирует стать игроком «сине-гранатовых» до старта предсезонной подготовки.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Ранее руководство клуба всячески отказывалось отпускать нападающего. В Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.