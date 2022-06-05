Экс-игрок «Арсенала»: Левандовски быстро адаптируется в «Барселоне»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался по поводу возможного перехода польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

Пирес сказал Sportowe Fakty, что у него сложилось впечатление, что польский футболист прекрасно понимает, чего он хочет. Экс-игрок отметил, что если Левандовски всё же перейдёт в «Барселону», то сможет очень быстро адаптироваться к тактическим схемам Хави Эрнандеса.

«Если бы Роберт перешёл в «Барселону», то я бы посчитал это очень хорошим ходом», - добавил Пирес.

Напомним, что Роберт Левандовски уже согласовал контракт с каталонцами, но «Бавария» пока не намерена отпускать форварда.