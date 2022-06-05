«Милан» может подписать лучшего игрока Бундеслиги

Боссы «Милана» попробуют в летнее трансферное окно заполучить французского полузащитника «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку.

По информации Mundo Deportivo, чемпионы Италии хотят подписать 24-летнего французского футболиста, на которого претендуют практически все европейские топ-клубы. Напомним, что в услугах лучшего игрока Бундеслиги этого сезона также заинтересованы «Бавария», «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и другие команды.

В прошедшем сезоне Кристофер Нкунку провёл в немецкой лиге 34 встречи, в которых отметился 20 забитыми мячами и 13 ассистами.