Левандовски поздравил соотечественницу Швентек с победой на «Ролан Гаррос»

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на победу своей соотечественницы Иге Швентек в финале престижного турнира «Ролан Гаррос».

Левандовски в своих социальных сетях написал, что Швентек выдала невероятный матч и одержала заслуженную победу, с чем теннисистку стоит поздравить. Стоит отметить, что польская спортсменка одержала вторую победу в карьере на турнирах «Большого шлема».

Левандовски же этим летом может сменить клубную прописку. 33-летний польский бомбардир хочет перебраться из мюнхенской «Баварии» в «Барселону», но немецкая команда не горит желанием продавать одного из своих лидеров.