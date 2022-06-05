Президент «Баварии» дал понять, что клуб не собирается отпускать Левандовски

Президент «Баварии» Герберт Хайнер в разговоре с журналистами дал понять, что мюнхенский клуб не намерен отпускать польского форварда Роберта Левандовски.

Хайнер сказал Bild, что представители мюнхенской команды всегда говорили о том, что у польского футболиста контракт до следующего лета, а условия договора нужно выполнять. Функционер отметил, что это несправедливо, когда игрок хочет расторгнуть контракт, а клуб должен платить ему до последнего дня.

Напомним, что Роберт Левановски летом собирается сменить клубную прописку. 33-летний польский футболист хочет перебраться в «Барселону». Если верить прессе, то форвард уже согласовал контракт с каталонцами.