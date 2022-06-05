Магат оценил ситуацию Левандовски в «Баварии»

Немецкий тренер Феликс Магат поделился своим мнением о ситуации нападающего Роберта Левандовски в мюнхенской «Баварии». Поляк твердо решил покинуть клуб и перейти в каталонскую «Барселону» этим летом.

«Бывает, что опытные футболисты, сделавшие многое для команды, становятся потом для нее проблемой. Нужно решать такие вопросы на стадии зарождения. Надо действовать первыми, а не ждать решения от футболиста. Это очень неприятный момент. При этом Роберт всегда играл на максимуме за «Баварию» и был здесь очень успешен», - передает слова специалиста Blick.

Срок действующего контракта Левандовски с мюнхенцами рассчитан до середины 2023 года.