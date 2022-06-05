Президент «Баварии» — о Гнабри: Мы работаем над новым контрактом

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал будущее нападающего клуба Сержа Гнабри.

Хайнер сказал Bild, что клуб уже на протяжении длительного времени ведет переговоры с Гнабри о продлении трудового соглашения. Пока футболист не спешит продлевать контракт, есть разные моменты, но руководство работает над этим.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист отказался продлевать соглашение с «Баварией», но не хочет поступать как Левандовски. Игрок готов полностью отработать свой контракт, который завершается в конце сезона 2022/23. Портал transfermarkt оценивает Гнабри в 70 миллионов евро.