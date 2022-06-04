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Чемпионат Германии. Бундеслига

Французские СМИ заметили Левандовски в Париже

04 Июня 2022 • 18:20 Комментировать

Польский форвард «Баварии», который признался, что хочет покинуть клуб летом Роберт Левандовски был замечен в Париже.

Речь идёт о теннисном турнире «Ролан Гаррос», в котором его соотечественница Ига Свёнтек в финале победила американку Кори Гауфф (6:1, 6:3).

Ранее Левандовски признавался, что «его история с «Баварией» подошла к концу». Испанские СМИ связывают это с тем, что он, вероятнее всего перейдёт в «Барселону».

Мы уже сообщали о том, что Левандовски согласовал контракт с каталонским клубом. В услугах польского форварда заинтересованы многие европейские топ-клубы, но Левандовски намерен перейти именно в «Барселону». Роберт готов ждать, пока каталонцы решат свои финансовые проблемы.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски ролан гаррос ига свёнтек
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