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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фарке стал новым тренером «Боруссии» Мёнхенгладбах официально

04 Июня 2022 • 17:59 Комментировать

Даниэль Фарке объявлен новым главным тренером «Боруссии» Мёнхенгладбах. Немецкий клуб выпустил официальное объявление, в котором подтвердил, что наставник подписал с командой контракт до 2025 года.

Напомним, что зимой Фарке был назначен главным тренером российского «Краснодара». Тем не менее, немецкий специалист покинул свою должность спустя короткий срок после назначения.

Ранее Фарке несколько сезонов работал в английском «Норвиче», который под его руководством дважды выходил из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу. Осенью наставника уволили из стана «канареек» из-за неудовлетворительных результатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Даниэль Фарке
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