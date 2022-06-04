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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски хочет только в «Барселону»

04 Июня 2022 • 13:37 Комментировать

Нападающего «Баварии» Роберта Левандовски не интересуют варианты с переходом в другие клубы, игрок решительно намерен уйти именно в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что в услугах Левандовски также был заинтересован лондонский «Челси», но поляка не интересует вариант работы с Томасом Тухелем, так как он строго хочет перейти в каталонскую «Барселону».

У Левандовски остался всего год по контракту с мюнхенской «Баварией». Руководство клуба не хочет отпускать его в это межсезонье, тогда как поляк настаивает, что уже провёл свой последний матч за «красных».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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