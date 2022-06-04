Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний польский футболист уже согласовал с каталонским клубом трёхлетнее соглашение, так что дело осталось только за «Барселоной». Боссы «сине-гранатовых» должны согласовать сумму трансфера с «Баварией».

Напомним, что в услугах польского форварда заинтересованы многие европейские топ-клубы, но Левандовски намерен перейти именно в «Барселону». Роберт готов ждать, пока каталонцы решат свои финансовые проблемы.