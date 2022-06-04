Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»

04 Июня 2022 • 13:13 Комментировать

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски согласовал контракт с «Барселоной».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний польский футболист уже согласовал с каталонским клубом трёхлетнее соглашение, так что дело осталось только за «Барселоной». Боссы «сине-гранатовых» должны согласовать сумму трансфера с «Баварией».

Напомним, что в услугах польского форварда заинтересованы многие европейские топ-клубы, но Левандовски намерен перейти именно в «Барселону». Роберт готов ждать, пока каталонцы решат свои финансовые проблемы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
13:37 · Германия. Бундеслига
Левандовски хочет только в «Барселону»
13:13 · Германия. Бундеслига
Левандовски согласовал контракт с «Барселоной»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала»: Мане хочет перейти в «Баварию», но я не понимаю почему
10:56 · Германия. Бундеслига
Влахович поможет «Ювентусу» в подписании лучшего игрока Лиги Европы
09:28 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» переманила топ-специалиста из «Баварии»
08:09 · Германия. Бундеслига
Бывший тренер «Краснодара» может возглавить «Боруссию»
07:40 · Россия. Премьер-лига
Шварц признался, почему ушёл из «Динамо»
01:48 · Германия. Бундеслига
Гнабри отказал «Баварии», но не собирается следовать примеру Левандовски
00:02 · Германия. Бундеслига
Мюллер поделился мнением о том, когда завершится гегемония «Баварии» в Бундеслиге
03 Июня
21:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила ценник на Гнабри
20:51 · Германия. Бундеслига
Левандовски может воспользоваться правилом ФИФА, чтобы уйти в «Барселону»
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» хотят приобрести Далота
18:09 · Германия. Бундеслига
Гнабри: «Для меня, как и для Левандовски, дело не только в деньгах»
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» получит 20% с продажи Мане
16:08 · Россия. Премьер-лига
Кирстен – о Шварце в «Герте»: «Не стоит недооценивать его российский опыт» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем