Бывший тренер «Краснодара» может возглавить «Боруссию»

Экс-рулевой «Краснодара» Даниэль Фарке может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщается на страницах Kicker.

По данным источника, специалист может занять пост наставника гладбахской «Боруссии». Команда осталась без тренера после ухода с этой должности Ади Хюттера. Стороны согласовали прекращение сотрудничества по обоюдному согласию.

Фарке пришел в «Краснодар» в середине января 2022 года, однако спустя полтора месяца покинул «быков». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.