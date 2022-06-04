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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бывший тренер «Краснодара» может возглавить «Боруссию»

04 Июня 2022 • 08:09 Комментировать

Экс-рулевой «Краснодара» Даниэль Фарке может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщается на страницах Kicker.

По данным источника, специалист может занять пост наставника гладбахской «Боруссии». Команда осталась без тренера после ухода с этой должности Ади Хюттера. Стороны согласовали прекращение сотрудничества по обоюдному согласию.

Фарке пришел в «Краснодар» в середине января 2022 года, однако спустя полтора месяца покинул «быков». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Даниэль Фарке
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