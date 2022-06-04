Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри отказал «Баварии», но не собирается следовать примеру Левандовски

04 Июня 2022 • 01:48 Комментировать

Вингер «Баварии» Серж Гнабри не собирается покидать клуб этим летом.

Контракт 26-летнего немца подходит к концу уже через год. Мюнхенский клуб предлагал одному из своих лидеров новое соглашение, но получил отказ. Несмотря на это, как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, Гнабри не хочет покидать «Баварию» летом. Он чувствует себя комфортно в Мюнхене и надеется продолжить выступления в команде Юлиана Нагельсманна в следующем сезоне.  

По информации прессы, если Гнабри так и не согласится продлить контракт, «Бавария» будет готова продать его за 40 млн евро, чтобы не упустить бесплатно через год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
01:48 · Германия. Бундеслига
Гнабри отказал «Баварии», но не собирается следовать примеру Левандовски
00:02 · Германия. Бундеслига
Мюллер поделился мнением о том, когда завершится гегемония «Баварии» в Бундеслиге
03 Июня
21:33 · Германия. Бундеслига
«Бавария» установила ценник на Гнабри
20:51 · Германия. Бундеслига
Левандовски может воспользоваться правилом ФИФА, чтобы уйти в «Барселону»
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» хотят приобрести Далота
18:09 · Германия. Бундеслига
Гнабри: «Для меня, как и для Левандовски, дело не только в деньгах»
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» получит 20% с продажи Мане
16:08 · Россия. Премьер-лига
Кирстен – о Шварце в «Герте»: «Не стоит недооценивать его российский опыт» эксклюзив
14:28 · Германия. Бундеслига
Сын Анчелотти рассказал, как его отца обвиняли в покровительстве родственнику в «Баварии»
14:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может приобрести форварда «Наполи» на замену Левандовски
13:23 · Германия. Бундеслига
Названа сумма трансфера Гравенберха в «Баварию»
12:23 · Германия. Бундеслига
«Реал» может усилить атаку форвардом «Баварии»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов считает, что Шиманьски был бы хорошим вариантом для «Герты»
11:29 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал двух звёзд на замену Левандовски и Гнабри в «Баварии»
10:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предлагала Гнабри огромные деньги, но игрок отказался
Все новости
Рекомендуем