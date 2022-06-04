Гнабри отказал «Баварии», но не собирается следовать примеру Левандовски

Вингер «Баварии» Серж Гнабри не собирается покидать клуб этим летом.

Контракт 26-летнего немца подходит к концу уже через год. Мюнхенский клуб предлагал одному из своих лидеров новое соглашение, но получил отказ. Несмотря на это, как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, Гнабри не хочет покидать «Баварию» летом. Он чувствует себя комфортно в Мюнхене и надеется продолжить выступления в команде Юлиана Нагельсманна в следующем сезоне.

По информации прессы, если Гнабри так и не согласится продлить контракт, «Бавария» будет готова продать его за 40 млн евро, чтобы не упустить бесплатно через год.