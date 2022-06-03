Левандовски может воспользоваться правилом ФИФА, чтобы уйти в «Барселону»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может воспользоваться пунктом в правилах ФИФА, чтобы упростить трансфер в «Барселону».

Каталонский уже предложил «Баварии» 32 млн евро плюс бонусы, что вполне соответствует запрашиваемой мюнхенцами ценой в 40 млн евро. Однако немецкий клуб по-прежнему не дал ответа, что может вынудить Левандовски собственными усилиями ускорить сделку. По данным Bild, 33-летний поляк готов воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим игрокам старше 28 лет уйти после длительного пребывания в клубе по значительно сниженной стоимости.

Соглашение Роберта Левандовски с «Баварией» истекает через год. Форвард открыто заявил, что надеется покинуть Мюнхен как можно скорее.