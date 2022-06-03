Сын Анчелотти рассказал, как его отца обвиняли в покровительстве родственнику в «Баварии»

Карло Анчелотти несколько лет тому назад тренировал мюнхенскую «Баварию», однако сотрудничество с этим клубом не сложилось. Стиль и идеи итальянского специалиста не пришлись ко двору в «Баварии», но были и другие причины, приведшие к уходу Карло из мюнхенского клуба. О них поведал сын Карло - Давиде Анчелотти. Он работает тренером и входит в штаб своего отца.

- В Мюнхене у нас возникли проблемы с тем, что отца начали обвинять в покровительстве родственникам - мол, он берет людей в свой штаб не по деловым качествам, а по «блату». Эти разговоры начались, как только выяснилось, что результаты не соответствуют большим ожиданиям. И тогда я понял - такие разговоры являются только лишь поводом, - цитирует Анчелотти-младшего ITASportPress.