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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сын Анчелотти рассказал, как его отца обвиняли в покровительстве родственнику в «Баварии»

03 Июня 2022 • 14:28 Комментировать

Карло Анчелотти несколько лет тому назад тренировал мюнхенскую «Баварию», однако сотрудничество с этим клубом не сложилось. Стиль и идеи итальянского специалиста не пришлись ко двору в «Баварии», но были и другие причины, приведшие к уходу Карло из мюнхенского клуба. О них поведал сын Карло - Давиде Анчелотти. Он работает тренером и входит в штаб своего отца.

- В Мюнхене у нас возникли проблемы с тем, что отца начали обвинять в покровительстве родственникам - мол, он берет людей в свой штаб не по деловым качествам, а по «блату». Эти разговоры начались, как только выяснилось, что результаты не соответствуют большим ожиданиям. И тогда я понял - такие разговоры являются только лишь поводом, - цитирует Анчелотти-младшего  ITASportPress.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карло Анчелотти
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