Карло Анчелотти несколько лет тому назад тренировал мюнхенскую «Баварию», однако сотрудничество с этим клубом не сложилось. Стиль и идеи итальянского специалиста не пришлись ко двору в «Баварии», но были и другие причины, приведшие к уходу Карло из мюнхенского клуба. О них поведал сын Карло - Давиде Анчелотти. Он работает тренером и входит в штаб своего отца.- В Мюнхене у нас возникли проблемы с тем, что отца начали обвинять в покровительстве родственникам - мол, он берет людей в свой штаб не по деловым качествам, а по «блату». Эти разговоры начались, как только выяснилось, что результаты не соответствуют большим ожиданиям. И тогда я понял - такие разговоры являются только лишь поводом, - цитирует Анчелотти-младшего ITASportPress.
Сын Анчелотти рассказал, как его отца обвиняли в покровительстве родственнику в «Баварии»
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
Рекомендуем