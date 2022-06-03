«Бавария» может приобрести форварда «Наполи» на замену Левандовски

«Бавария» рассматривает вариант приобретения нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Corriere dello Sport сообщает, что «Бавария» нацелилась на нападающего Осимхена. Итальянский клуб готов рассмотреть предложение в районе 100-110 миллионов евро.

Ранее голеадор мюнхенской команды Роберт Левандовски заявил, что не намерен продолжать карьеру в «Баварии». Одним из главных претендентов на форварда называют «Барселону».

23-летний Виктор Осимхен в минувшем сезоне чемпионата Италии принял участие в 27 встречах, забил в них 14 мячей и сделал 5 голевых передач. Стоимость игрока по данным transfermarkt составляет 60 миллионов евро.