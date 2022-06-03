Названа сумма трансфера Гравенберха в «Баварию»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх в ближайшее время сменит клубную прописку. Голландец станет игроком мюнхенской «Баварии».

Журналистам Todofichajes стало известно, сколько денег потратит чемпион Германии на подписание хавбека. Сделка обойдется немецкому гранду в 25 миллионов евро. С самим Гравенберхом будет подписан долгосрочный трудовой договор.

20-летний полузащитник провел в прошлом сезоне чемпионата Германии 30 поединков. На его счету два забитых мяча и пять результативных передач.