«Реал» может усилить атаку форвардом «Баварии»

Немецкий вингер Серж Гнабри, который не хочет оставаться в мюнхенской «Баварии», по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала».

Как сообщает AS, этот футболист является одним из вариантов «Реала» для усиления атакующей линии. «Королевский клуб» намерен воспользоваться срывом переговоров Гнабри с «Баварией» и подписать игрока этим летом.

Действующее трудовое соглашение Гнабри с немецким грандом истекает летом следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Серж забил 14 мячей в 34 поединках.