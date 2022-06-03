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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» может усилить атаку форвардом «Баварии»

03 Июня 2022 • 12:23 Комментировать

Немецкий вингер Серж Гнабри, который не хочет оставаться в мюнхенской «Баварии», по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала».

Как сообщает AS, этот футболист является одним из вариантов «Реала» для усиления атакующей линии. «Королевский клуб» намерен воспользоваться срывом переговоров Гнабри с «Баварией» и подписать игрока этим летом.

Действующее трудовое соглашение Гнабри с немецким грандом истекает летом следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Серж забил 14 мячей в 34 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Серж Гнабри
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