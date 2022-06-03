Маттеус назвал двух звёзд на замену Левандовски и Гнабри в «Баварии»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о назревающем уходе из клуба нападающих Сержа Гнабри и Роберта Левандовски. Ветеран предложил двух игроков, которые могут восполнить потерю этого дуэта.

«На замену Роберту и Сержу я бы пригласил Ромелу Лукаку и Садио Мане. Думаю, это будет достаточно качественная рокировка. Эти двое были бы идеальным решением для «Баварии» на следующие несколько лет», - приводит слова Маттеуса Bayern & Germany.

В последнее время ходят слухи о переходе Левандовски в каталонскую «Барселону». Что касается Гнабри, то игрок хочет покинуть Мюнхен и уже отклонил очень выгодное денежное предложение.