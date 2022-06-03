Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предлагала Гнабри огромные деньги, но игрок отказался

03 Июня 2022 • 10:48 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не смогла договориться о пролонгации сотрудничества с атакующим полузащитником Сержем Гнабри, несмотря на выгодное предложение.

Согласно данным Bild, вингеру был предложен контракт с годовым окладом в размере 19 миллионов евро, но Сержа это не устроило. В связи с этим мюнхенцы решили свернуть переговоры и больше не предпринимать попытки удержать футболиста.

Действующий трудовой договор Гнабри с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Скорее всего, клуб продаст игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
12:23 · Германия. Бундеслига
«Реал» может усилить атаку форвардом «Баварии»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов считает, что Шиманьски был бы хорошим вариантом для «Герты»
11:29 · Германия. Бундеслига
Маттеус назвал двух звёзд на замену Левандовски и Гнабри в «Баварии»
10:48 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предлагала Гнабри огромные деньги, но игрок отказался
10:14 · Россия. Премьер-лига
Защитник немецкого «Зандхаузена» готов перейти в топ-клуб РПЛ
08:36 · Германия. Бундеслига
Маттеус объяснил, почему Левандовски решил покинуть «Баварию»
02:08 · Германия. Бундеслига
Гнабри сказал «нет» «Баварии», клуб выходит из переговоров
02 Июня
23:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн возглавляет список самых дорогих трансферов лета до открытия окна
20:40 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Боруссии» – о возможном переходе Мане в «Баварию»: «Он выбрал не тот клуб»
20:22 · Германия. Бундеслига
Гнабри — о ситуации Левандовски: Надеюсь, стороны решат вопрос в ближайшее время
19:31 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова отпустить пять игроков
19:07 · Германия. Бундеслига
«Байер» приобрёл футболиста сборной Чехии
18:44 · Англия. Премьер-лига
Лукаку – запасной вариант «Барселоны» в случае неудачи с Левандовски
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может заменить Левандовски нападающим лондонского клуба
16:00 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Решение отпустить Мане может стоить «Ливерпулю» титула»
Все новости
Рекомендуем