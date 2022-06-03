«Бавария» предлагала Гнабри огромные деньги, но игрок отказался

Мюнхенская «Бавария» не смогла договориться о пролонгации сотрудничества с атакующим полузащитником Сержем Гнабри, несмотря на выгодное предложение.

Согласно данным Bild, вингеру был предложен контракт с годовым окладом в размере 19 миллионов евро, но Сержа это не устроило. В связи с этим мюнхенцы решили свернуть переговоры и больше не предпринимать попытки удержать футболиста.

Действующий трудовой договор Гнабри с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Скорее всего, клуб продаст игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно через год.