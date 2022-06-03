Маттеус объяснил, почему Левандовски решил покинуть «Баварию»

Легендарный немецкий защитник Лотар Маттеус отреагировал на желание польского форварда Роберта Левандовски покинуть мюнхенскую «Баварию».

«В последнее время стало заметно, что все больше и больше футболистов хотят уйти из клуба. Раньше такого не наблюдалось. Некоторые из игроков больше не чувствуют себя ценными в «Баварии». То же самое можно сказать и о Роберте. Левандовски разочарован, ему некомфортно. Если вы показываете феноменальный футбол, как он, но при этом видите, что клуб ищет вам замену, это будет неприятно», - приводит слова Лотара Bild.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».