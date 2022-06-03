Гнабри сказал «нет» «Баварии», клуб выходит из переговоров

Серж Гнабри отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта.

Недавно сообщалось, что 26-летний вингер пока не ответил на предложение мюнхенского клуба. Теперь, как информирует BILD, ответ Гнабри стал известен – и он отрицательный. Боссы «Баварии», несмотря на отказ, не намерены предлагать игроку более выгодные условия. Дальнейшие переговоры не предвидятся.

Действующий контракт Гнабри с мюнхенцами истекает следующим летом. В приобретении футболиста сборной Германии заинтересованы «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и английские клубы. Transfermarkt оценивает текущую стоимость нападающего в 70 млн евро.