Гнабри — о ситуации Левандовски: Надеюсь, стороны решат вопрос в ближайшее время

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал возможный уход из клуба форварда Роберта Левандовски.

Гнабри сказал Goal, что ему обидно из-за ситуации между «Баварией» и Левандовски. Хочется верить, что в ближайшее время стороны смогут решить данный вопрос. Не правда, что все футболисты думают о деньгах, есть и другие жизненные факторы.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски заявил о желании покинуть «Баварию» досрочно. Действующий контракт с клубом действует до конца сезона 2022/23.

Главным претендентом на польского форварда называют каталонскую «Барселону». Наставник испанского клуба Хави Эрнандес лично заинтересован в трансфере.