«Боруссия» готова отпустить пять игроков

Дортмундская «Боруссия» хочет продать сразу несколько футболистов.

Bild сообщает, что немецкий клуб будет рассматривать предложения по защитнику Мануэлю Аканджи в районе 30 миллионов евро. За полузащитников Эмре Джана и Торгана Азара «Боруссия» хочет получить около 20 миллионов евро. С защитниками Нико Шульцем и Рафаэлем Геррейрой также хотят попрощаться, но пока никаких предложений у команды нет.

По данным источника, «Боруссия» хочет отпустить игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. У всех футболистов в перечисленном списке слишком завышенные контракты, по мнению руководства.