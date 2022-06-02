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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» готова отпустить пять игроков

02 Июня 2022 • 19:31 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» хочет продать сразу несколько футболистов.

Bild сообщает, что немецкий клуб будет рассматривать предложения по защитнику Мануэлю Аканджи в районе 30 миллионов евро. За полузащитников Эмре Джана и Торгана Азара «Боруссия» хочет получить около 20 миллионов евро. С защитниками Нико Шульцем и Рафаэлем Геррейрой также хотят попрощаться, но пока никаких предложений у команды нет.

По данным источника, «Боруссия» хочет отпустить игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. У всех футболистов в перечисленном списке слишком завышенные контракты, по мнению руководства.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Торган Азар Эмре Джан Рафаэль Геррейро Мануэль Аканджи Нико Шульц
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