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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» приобрёл футболиста сборной Чехии

02 Июня 2022 • 19:07 Комментировать

Нападающий «Спарты» и сборной Чехии Адам Гложек пополнил состав «Байера».

Чешский нападающий стал игроком леверкузенской команды, сообщает официальный сайт клуба. 19-летний футболист будет выступать под 23-м номером. Трудовое соглашение Гложека с «Байером» рассчитано на пять лет.

Источники сообщают, что немецкий клуб заплатил за игрока 13 миллионов евро. Помимо этого, «Спарта» будет иметь право на получении 30% с последующей продажи футболиста.

За сезон 2021/22 Адам Гложек сыграл в 47 матчах, в которых забил 12 голов и отметился 15 результативными передачами с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Прага Адам Гложек
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