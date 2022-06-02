«Байер» приобрёл футболиста сборной Чехии

Нападающий «Спарты» и сборной Чехии Адам Гложек пополнил состав «Байера».

Чешский нападающий стал игроком леверкузенской команды, сообщает официальный сайт клуба. 19-летний футболист будет выступать под 23-м номером. Трудовое соглашение Гложека с «Байером» рассчитано на пять лет.

Источники сообщают, что немецкий клуб заплатил за игрока 13 миллионов евро. Помимо этого, «Спарта» будет иметь право на получении 30% с последующей продажи футболиста.

За сезон 2021/22 Адам Гложек сыграл в 47 матчах, в которых забил 12 голов и отметился 15 результативными передачами с учетом всех турниров.