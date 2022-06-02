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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски – о желании покинуть «Баварию»: «Моё мнение не изменилось»

02 Июня 2022 • 13:57 Комментировать (1)

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что по-прежнему хочет покинуть немецкую команду. Напомним, что поляка активно пытается подписать каталонская «Барселона», которая готова предложить немцам 30 миллионов евро.

«Начиная с понедельника моё мнение не изменилось. Мне больше нечего добавить по это ситуации», – цитирует Левандовски испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее Левандовски заявил, что больше не видит себя в «Баварии», и считает, что уход был бы лучшим решением для обеих сторон. Контракт игрока с мюнхенским клубом заканчивается через год, но руководство не намерено расставаться с ним в это межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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