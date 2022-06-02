Левандовски – о желании покинуть «Баварию»: «Моё мнение не изменилось»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что по-прежнему хочет покинуть немецкую команду. Напомним, что поляка активно пытается подписать каталонская «Барселона», которая готова предложить немцам 30 миллионов евро.

«Начиная с понедельника моё мнение не изменилось. Мне больше нечего добавить по это ситуации», – цитирует Левандовски испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее Левандовски заявил, что больше не видит себя в «Баварии», и считает, что уход был бы лучшим решением для обеих сторон. Контракт игрока с мюнхенским клубом заканчивается через год, но руководство не намерено расставаться с ним в это межсезонье.