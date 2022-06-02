Булыкин рассказал о том, чего Шварц сможет добиться в «Герте»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца в берлинской «Герте».

Булыкин сказал ТАСС, что немецкий специалист вполне может добиться неплохих результатов с берлинской командой, хотя ему нужно будет время для адаптации.

«Сначала Шварцу вместе с «Гертой» нужно попасть в середину таблицы, хотя при хорошем финансировании и организации можно выступить ещё лучше», - отметил экс-игрок.

Напомним, что Сандро Шварц официально возглавил «Герту». Бывший наставник «Динамо» подписал с берлинским клубом соглашение до июня 2024 года.