В «Герте» объяснили, почему выбрали Шварца

Сегодня, 2 июня, берлинская «Герта» объявила о назначении экс-тренера московского «Динамо» Сандро Шварца рулевым команды. Об этом высказался спортивный директор клуба Фреди Бобич.

«При поиске нового тренера я делал упор не только на умения, но и на энтузиазм специалиста, эмоциональность и приверженность делу. Шварц отлично проявил эти качества в «Майнце» и «Динамо». Он способен выстроить хорошие отношения с коллективом благодаря своему характеру. Этот тренер подошел нам по всем критериям», - цитирует функционера пресс-служба клуба.

Контракт Шварца с «Гертой» рассчитан до середины 2024 года.