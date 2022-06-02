Толиссо объяснил, почему ушёл из «Баварии»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Корентен Толиссо высказался о своем уходе из мюнхенской «Баварии». Француз покинул клуб после истечения срока трудового договора.

«Сначала у меня все шло хорошо, я играл и забивал голы. Благодаря этому поехал на чемпионат мира. Но затем у меня произошел цикл повтора. Я получал травмы, возвращался, забивал и снова травмировался. Это очень сильно повлияло на меня. Поэтому я решил бросить себе новый вызов и начать новую страницу. Мне хочется быть в центре проекта, ощущать свою значимость», - приводит слова игрока Lequipe.

Корентен защищал цвета мюнхенского гранда с лета 2017 года.