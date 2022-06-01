Забитцер: «За последние годы я показывал, что являюсь игроком топ-уровня»

Полузащитник Марсель Забитцер подтвердил своё желание играть за «Баварию».

«Я верю в свой шанс с первого дня и стараюсь делать своё дело. Я верю в свои силы, я ничего не забыл. За последние годы я показывал, что являюсь игроком топ-уровня. Не думаю, что я забыл, какого это», — приводит слова игрока Kicker.

Забитцер перешёл в «Баварию» в августе 2021 года из «РБ Лейпцига» за 15 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 28-летний австриец провёл за «рекордмайстер» 32 матча во всех турнирах, забил в них один мяч и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.