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Забитцер: «За последние годы я показывал, что являюсь игроком топ-уровня»

01 Июня 2022 • 21:02 Комментировать

Полузащитник Марсель Забитцер подтвердил своё желание играть за «Баварию».

«Я верю в свой шанс с первого дня и стараюсь делать своё дело. Я верю в свои силы, я ничего не забыл. За последние годы я показывал, что являюсь игроком топ-уровня. Не думаю, что я забыл, какого это», — приводит слова игрока Kicker.

Забитцер перешёл в «Баварию» в августе 2021 года из «РБ Лейпцига» за 15 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 28-летний австриец провёл за «рекордмайстер» 32 матча во всех турнирах, забил в них один мяч и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель Забитцер
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