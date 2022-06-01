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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» сохраняет интерес к Беллингему

01 Июня 2022 • 20:18 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится в сфере интересов «Реала», сообщает SportBild.

18-летний англичанин входит в планы по стратегическому развитию «королевского» клуба, сообщил источник. Полузащитник «Боруссии» уже некоторое время радует боссов «Реала» и руководство «сливочных» планирует подписать игрока в течение года.

На данный момент «Боруссия» не думает о прекращении сотрудничества с игроком тем более после ухода форварда Эрлинга Холанна.

18-летний англичанин перешёл в команду из Дортмунда летом 2020 года из «Бирмингема» за 25 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Беллингем сыграл 44 матча за команду во всех турнирах, смог поразить ворота соперников шесть раз и отдал 14 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Бундеслига Ла Лига Джуд Беллингем
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