«Реал» сохраняет интерес к Беллингему

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится в сфере интересов «Реала», сообщает SportBild.

18-летний англичанин входит в планы по стратегическому развитию «королевского» клуба, сообщил источник. Полузащитник «Боруссии» уже некоторое время радует боссов «Реала» и руководство «сливочных» планирует подписать игрока в течение года.

На данный момент «Боруссия» не думает о прекращении сотрудничества с игроком тем более после ухода форварда Эрлинга Холанна.

18-летний англичанин перешёл в команду из Дортмунда летом 2020 года из «Бирмингема» за 25 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Беллингем сыграл 44 матча за команду во всех турнирах, смог поразить ворота соперников шесть раз и отдал 14 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро.