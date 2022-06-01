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Чемпионат Германии. Бундеслига

Диаби: «Не исключаю, что однажды вернусь в «ПСЖ»

01 Июня 2022 • 17:58 Комментировать

Полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби не исключил, что однажды вернётся в «ПСЖ». Напомним, что французский футболист является воспитанником парижского клуба.

«ПСЖ» – это клуб, который вырастил меня. Я не исключаю, что однажды вернусь туда. Я хорошенько подумаю, если они мне позвонят», – цитирует хавбека «фармацевтов» французский журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Диаби в прошлом сезоне Бундеслиги забил 13 голов и отдал 12 результативных передач за леверкузенский «Байер». Для 22-летнего француза эта кампания стала уже третьей в стане «фармацевтов».

В своём единственном сезоне за «ПСЖ» Диаби забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мусса Диаби
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